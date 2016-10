Tornano venerdì 7 e domenica 9 ottobre le donne shakespeariane al Teatro Laboratorio

Torna al Teatro Laboratorio (ex arsenale), venerdì 7 ore 21 e domenica 9 ottobre ore 16.30, dopo il debutto a Corte Mercato Vecchio per Estate Teatrale Veronese, lo spettacolo Cosa desiderate che mi avete fatta chiamare? Donne shakespeariane per la regia di Jana Balkan e Isabella Caserta. Questa nuova produzione fa parte del progetto del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio “Femminiletrapassatopresente”, del quale è la seconda di tre tappe.

Il Teatro Scientifico, in occasione di Shakespeare 400, ha ritenuto opportuno dedicare uno spettacolo ad alcune figure femminili del Bardo. L’universo di Shakespeare è costellato da una moltitudine di donne. Nonostante non siano di solito le protagoniste principali delle sue opere, giocano un ruolo fondamentale nella trama. Shakespeare, con la sua capacità di indagare e penetrare l’animo femminile, ha dato vita a personaggi che ancora oggi ci fanno riflettere. Forti o fragili, dominanti o succubi, hanno un notevole potere sugli eventi.

Quando Dal 07/10/2016 al 09/10/2016 da domani Venerdì ore 21 | Domenica ore 16.30

Prezzo Ingresso spettacoli euro 10,00 intero / 8,00 ridotto teatro ragazzi euro 5,00 disabile + accompagnatore euro 1+1

La messinscena, tra simboli, richiami e rimandi, presenta una campionatura di personaggi: Ofelia, Desdemona, Caterina, Venere, le allegre comari, Giulia e Lucetta, Lady Macbeth, Lucrezia, Giulietta e Caterina d’Aragona, donne che si intersecano in un percorso in cui si declinano varie sfaccettature dell’animo femminile, che mette in discussione il loro essere dominanti o dominate, soggetto od oggetto del potere maschile o degli eventi. Alcune scene dello spettacolo sono interpretate nella lingua dei segni.

In scena: Jana Balkan, Isabella Caserta, Martine Susana, Elisa Bertato, Davide Bertelè, Martina Colli, Alessandra Marigonda, Andrea Pasetto, Veronica Tollin.

Musica dal vivo composta ed eseguita da Elisa Goldoni e Valerio Mauro. Movimenti coreografici Martine Susana, video Luca Caserta, assistente Davide Bertelé, costumi Mariana Berdeaga, scene Laboratorio Teatrale, direzione tecnica Luca Cominacini.

Si consiglia di prenotare. Info 045/8031321 – 3466319280, info@teatroscientifico.com, www.teatroscientifico.com

