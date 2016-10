Mostra Van Gogh Alive Roma 2016: date e orari ingresso, prezzi dei biglietti, opere in esposizione e luogo

A Palazzo degli Esami a Roma arriva la grande mostra multimediale dedicata a Van Gogh

Tra le mostre più attese ed uniche del 2016 c’è sicuramente quella dedicata ad uno dei più importanti esponenti del Post-Impressionismo: Van Gogh.

Pubblicato il di Giacinta Carnevale

Dopo il successo ottenuto a Torino e Firenze, da domani anche a Roma i visitatori potranno vivere un’esperienza multimediale unica. Il pubblico potrà godersi un viaggio a 360 gradi nell’opera artistica del celebre pittore olandese. La mostra sarà allestita ed inaugurata all’interno di Palazzo degli Esami che si trova nel quartiere Trastevere della capitale. Tutti coloro che decideranno di visitare l’esposizione potranno ammirare le opere di Van Gogh del periodo che va dal 1880 al 1890. Si potranno seguire così i suoi viaggi fatti a Parigi, Arles, Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise che hanno dato vita ai dipinti più importanti e famosi della sua carriera artistica.

La mostra racchiuderà quindi tutte le opere di questo periodo ed i visitatori potranno ammirare la tecnica dell’artista olandese anche attraverso immagini e video di quelle che sono state le sue fonti d’ispirazione. All’interno dell’esposizione di Palazzo degli Esami a Roma saranno presenti più di 3 mila fotografie che verranno proiettate su grandi schermi, colonne e pareti. In questo modo il pubblico si sentirà completamente immerso nell’arte e nei colori intensi dello stile unico di Van Gogh ed il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora evocativa. Risuoneranno le musiche di Schubert, Lalo, Barber, Vivaldi, Ledbury, Tobin, Satie, Saint-Saëns, Godard, Godard, Bach, Chabrier, Hande.

Quella allestita non sarà una semplice e classica esposizione di opere e dipinti famosi del pittore olandese. Verrà infatti utilizzata la tecnologia SENSORY4™, un sistema unico che incorpora oltre 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multicanale e un suono surround che darà vita ad uno degli ambienti multi-screen più avvincenti ed interessanti al mondo. I visitatori potranno ammirare delle immagini talmente cristalline e reali che sembrerà di poterle toccare. Grazie a questa tecnologia sarà esaltata la singolarità dell’esposizione rendendola un’esperienza davvero unica. Il pubblico, che siano adulti o bambini, avranno modo di poter ricreare un proprio percorso e cercare un proprio significato all’interno delle opere di Van Gogh.

Van Gogh Alive – The Experience, tutte le informazioni utili con orari d’ingresso e prezzi dei biglietti

Dal 25 ottobre al 31 dicembre sarà possibile visitare la grande mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”. Come già anticipato, sarà allestita a Roma a Palazzo degli Esami che si trova a Trastevere in via Girolamo Induco 4. Tutti coloro che non vorranno perdersi quest’incredibile ed unica esperienza, potranno acquistare i biglietti e ammirare da vicino le opere più belle e celebri del pittore olandese. Il costo dei tagliandi va dai 17 euro per quelli interi ai 6 euro per quelli riservati alle scolaresche che vorranno visitare la mostra. Il biglietto ridotto, al prezzo di 14 euro, è invece disponibile per gli over 65, i disabili e gli studenti dai 6 ai 12 anni d’età. I bambini al di sotto dei 6 anni potranno entrare gratuitamente ma solo se accompagnati da un adulto. I biglietti sono in vendita online sul circuito di TicketOne. A seguire ecco tutti i prezzi dei biglietti per visitare la mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”:

TIPOLOGIA E PREZZI DEI BIGLIETTI

Biglietto Intero: € 17,00;

Biglietto Ridotto 6-12, studenti, over 65, disabili*: € 12,00;

Biglietto Ridotto Famiglia 4 persone: € 12,00;

Biglietto Ridotto Maxi Famiglia 5 persone: € 11,00;

Biglietto Gratuito per i bambini sotto i sei anni accompagnati da un familiare;

Biglietto Ridotto gruppi: € 10,00 + prevendita € 1,00;

Biglietto Ridotto scuole: € 6,00 + prevendita € 1,00

Infine vediamo quali sono gli orari d’ingresso per accedere all’esposizione su Van Gogh allestita a Palazzo degli Esami. Dal lunedì al giovedì la mostra multimediale sarà aperta ai visitatori dalle 10 alle 20. Mentre il venerdì ed il sabato l’orario sarà prolungato fino alle 23 e domenica invece dalle 10 alle 21. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito internet ufficiale dell’esposizione www.vangoghroma.it.