“Figli di un Dio minore” al Teatro Franco Parenti

Dal 26 ottobre al 6 novembre al Teatro Franco Parenti andrà in scena “Figli di un Dio minore” di Mark Medoff. Con con Giorgio Lupano, Rita Mazza. Il tema di Sara è composto e interpretato da Giorgia

Milano – “Sono nata sorda, da genitori sordi, in una famiglia di udenti”; queste sono le parole di Rita Mazza, la protagonista di Figli di un Dio minore. Il testo teatrale di Mark Medoff che ebbe un enorme successo nella versione cinematografica interpretata da William Hurt e Marlee Matlin, l’attrice sorda che vinse per quell’interpretazione l’Oscar e il Golden Globe.

Lo spettacolo, dopo aver commosso le platee italiane nel primo anno di tournée torna in scena, a grande richiesta ripartendo dal Teatro Franco Parenti.

Il lavoro, vincolato dall’autore ad essere rappresentato da una protagonista sorda, prende il via da un laboratorio sullo studio delle potenzialità espressive del doppio binario fra lingua dei segni e comunicazione orale. In scena un giovane cast di attori udenti e sordi (guidato da Giorgio Lupano e Rita Mazza), che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano.Figli di un Dio minore 3

Centrale è il tema dell’integrazione: Sarah, la protagonista, che rifiuta di parlare, è incastrata fra due realtà che le impediscono di essere semplicemente sé stessa: l’istituto per sordi dove è cresciuta e la relazione con James Leeds, il logopedista che se n’è innamorato e che vorrebbe educarla al linguaggio. Attraverso il racconto della storia d’amore tra l’insegnante logopedista James e l’allieva Sara, lo spettacolo, con delicatezza e poesia, pone l’attenzione su una minoranza invisibile come quella dei sordi e getta luce su quella sottile linea in cui universi comunicativi separati si incontrano. Figli di un Dio minore è un’occasione di usare il teatro in modo diverso; è un viaggio all’interno di un mondo che è a fianco a noi, che chiede di poterci parlare”, dice l’attore Giorgio Lupano, uno spettacolo unico nel suo genere perché si rivolge tanto agli udenti che ai non udenti e ad entrambi regala emozione e sorpresa.

26 ottobre – 6 novembre 2016 FIGLI DI UN DIO MINORE di Mark Medoff Traduzione di Lorenzo Gioielli il tema di Sara è composto e interpretato da Giorgia con Giorgio Lupano, Rita Mazza e con Cristina Fondi, Francesco Magali, Gianluca Teneggi, Deborah Donadio regia Marco Mattolini aiuto regista Cristian Giammarini – assistente alla regia Lucia Morelli scene e costumi Andrea Stanisci musiche Daniele d’Angelo produzione Artisti Associati

PREZZO

intero: prime file 40€ / II e III settore 32€ / IV settore 25€

over65/under26: II, III, IV settore 18€

convenzioni: II, III settore 22,50€ / IV settore 18€

ORARI

lun riposo

mar, sab h 20.30; mer, ven h 19.45; gio h 21.00; dom h 16.00

INFO

Tel : 02 59 99 52 06; biglietteria@teatrofrancoparenti.it;

Fb : http://www.facebook.com/teatrofrancoparenti

Tw: http://www.twitter.com/teatrofparenti

Sito : http://www.teatrofrancoparenti.it

App: Teatro Franco Parenti

http://www.sempionenews.it/