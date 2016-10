Disabilità, online Milanopertutti per un turismo accessibile

Il nuovo portale a servizio delle persone disabili che per turismo o lavoro vogliono conoscere il capoluogo lombardo

Pensato per un turismo più accessibile, il portale è disponibile in italiano e inglese.

DISABILITÀ, MILANOPERTUTTI ANCHE IN LIS

Online anche un video di presentazione del portale in Lis, la lingua dei segni italiana. Milanopertutti è suddiviso in sezioni. Vivere a Milano, contiene informazioni su come arrivare e muoversi nella città e sull’accessibilità delle strutture ricettive: ne sono state censite circa 400, dai ristoranti agli alberghi ai musei alle chiese. Ci sono poi le descrizioni di dieci itinerari turistici (nei prossimi mesi saranno 15) e i recapiti di realtà che offrono servizi ai disabili: da chi noleggia le carrozzine (o le ripara) a chi vende protesi o altri tipi di ausili

di Valentina Sorci –

INFORMAZIONI SU COME MUOVERSI E VIVERE A MILANO

La seconda sezione contiene, invece, informazioni sull’accessibilità degli eventi culturali e artistici, che ogni giorno vengono organizzati nel capoluogo lombardo. La terza sezione è dedicata alla formazione degli operatori turistici: troveranno percorsi sui diversi temi legati alla disabilità. Infine, la sezione Contattaci, con la quale i visitatori del sito potranno chiedere informazioni: riceveranno in poco tempo una risposta da parte dello staff che cura il sito e lo aggiorna costantemente.

PORTALE PER UN TURISMO PIÙ ACCESSIBILE

Milanopertutti è un progetto promosso dal comune di Milano, in collaborazione con Lega per i diritti delle persone con disabilità (Ledha) e Unione italiana ciechi, e costituisce l’eredità di expofacile.it (creato per dare informazioni su Expo e accessibilità), che ha collezionato nel 2015 circa 245mila visitatori unici.