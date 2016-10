Billy al Dog Ranch di Sassello: “Ehi sono sordo, mica scemo!”

SAVONA. 18 OTT. Al Dog Ranch di Sassello c’è Billy un cane sordo in cerca di adozione. Ci racconta un po’ di cose una volontaria che l’ha conosciuto

Ho avuto il privilegio di conoscere questo ragazzino, un po’ bassotto, un po’ fantasia, durante le visite al Dog Ranch, lo chiamavo Billy e lui arrivava, fino a quando non mi dicono “Ehi,guarda che è sordo, è inutile che lo chiami”.

Eppure vi dico che la sensazione che avevo era quella che mi sentisse davvero..lui arriva, dapprima un po’ diffidente (beh, dopo una vita in casa lo hanno abbandonato in canile, ci sta) e dopo poco ti ritrovi con una creatura che ti si avvicina con delicatezza ed estrema fiducia per prendere le coccole

Non gli interessa la sgambettata, lui vuole proprio il contatto con i bipedi nonostante i mille tradimenti.

Cosa potreste aspettarvi da un’adozione di questo tipo? Un nanetto lungo e stretto di circa 15 kg,4 anni, Billy è sempre pronto a darvi una bella slinguata, mai irruento e favoloso al guinzaglio, equilibrato con maschi e femmine e anche se fa un po’ ridere un pochino di guardia

Avete sempre pensato che un cane sordo fosse disabile? Toglietevi questo pensiero dalla testa, lui è dotato di un’intelligenza speciale, di un cuore enorme ed una gioia infinita da dispensare!

Chi avra’ la fortuna di adottarlo avrà il gioiello più prezioso che si possa desiderare!

Per info Dog Ranch Erick 366/4396674; Valentina 333/2849538; Pinuccia pinin07@libero.it

