Uno sportello tecnologicamente facilitato per i disabili

Intende assolvere la funzione di e-inclusion, consentendo un accesso facilitato a strumenti tecnologici, al fine di incrementare l’autonomia delle persone con disabilità.

Gilda Sciortino

E’ lo Sportello Informa Disabili/CIA, attivato dall’amministrazione comunale del capoluogo siciliano

La sua postazione si trova presso la U.O. Interventi per Disabili del Comune di Palermo, ex Ufficio H, all’interno dell’area dedicata a Salvatore Crispi, paladino dei diritti negati ai portatori di handicap, scomparso prematuramente a giugno di un anno fa. Il gigante dei diritti umani, così lo chiamavano tutti, fu presidente del Coordinamento H e, proprio grazie a lui, i portatori di handicap residenti in Sicilia oggi godono di numerosi benefici.

Ciò che si potrà trovare e utilizzare all’interno del nuovo sportello sono programmi e dispositivi per la redazione di testi, puntamento di mouse anche senza l’uso di mani, una stampante braille, oltre a tutta una serie di servizi di assistenza e informazioni, sia in loco sia a domicilio, garantiti dagli operatori che saranno presenti attraverso il portale web.

Gli stessi operatori faranno da “ponte” per quanti hanno bisogno di interagire con uffici pubbici e privati

A rendere più semplice questa operazione sarà l’attivazione di video chat e l’utilizzo della lingua dei segni italiana.

Visto che il servizio viene realizzato nell’ambito del “Programma Integrato #sviluppo territoriale“, sarà disponibile anche per i cittadini di Villabate, comune in provincia di Palermo, e dell’isola di Ustica.

Sta ora a tutti i soggetti interessati cominciare a far funzionare il nuovo sistema, prenotando le postazioni pc con i software dedicati, la stampante braille oppure prendendo appuntamento con il segretariato sociale. Un invito rivolto a cittadini, associazioni e uffici affinchè chiedano, sollecitino o propongano servizi e bisogni. Facendo da pungolo continuo nei confronti dell’amministrazione locale, che purtroppo non sempre garantisce tempi di intervento consoni a determinati interventi.

Lo Sportello Informa Disabili/CIA risponde al tel. 091.7409471, mentre il sito da consultare è www.intergrotecno.it. #portato di handicap #e.inclusion

http://it.blastingnews.com/