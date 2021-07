In questa fase di riapertura e di riavvio all’insegna della cultura, prosegue e si rinnova l’impegno per una fruizione dei musei e della cultura sempre più accessibile: anche per l’estate-autunno 2021 il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e MUS.E propongono un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati a sordi e ipoudenti, che consentirà di avvicinarsi al patrimonio fiorentino e apprezzarne i capolavori in forma inclusiva e partecipata.

Il nuovo ciclo di visite guidate, condotte dallo staff di MUS.E con l’affiancamento di un interprete LIS (con prenotazione obbligatoria), comincia il 3 luglio alle 11 al Museo Novecento con un viaggio alla scoperta della grande mostra Henry Moore. Il disegno dello scultore per proseguire il 28 agosto (alle 18:30) con la visita alle esposizioni Pienovuoto. Massimo Vitali e Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea, le due grandi esposizioni dell’estate in corso a Forte Belvedere e il 12 settembre (alle 11:30) con una passeggiata dantesca nel centro storico, centrata sulla vita del sommo poeta e sui suoi legami con la città nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte; infine, il ciclo si chiude il 9 ottobre (sempre alle 11:30) con un appuntamento dedicato all’arte dell’animazione nel cinema grazie alla mostra AniMA.

La magia del cinema d’animazione da Biancaneve a Goldrake, Palazzo Medici Riccardi”’Per chi”’: per giovani e adulti”’Durata”’: 2h per ciascuna visitaLa partecipazione è gratuita per disabili e accompagnatori.Posti limitati – prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it 055-2768224Supporto: American Express, di GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.