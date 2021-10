Pubblicità

Successo oltre le aspettative delle Passeggiate Patrimoniali alla scoperta di Forte Marghera, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Vela ed Europe Direct. L’iniziativa, promossa dal Consiglio d’Europa per le Giornate Europee del Patrimonio – Passeggiate Patrimoniali – il cui titolo per l’edizione 2021 è “Heritage. All inclusive” (“Patrimonio. Tutti inclusi”), ha riscosso il gradimento di un gran numero di persone, compreso un gruppo di non udenti per i quali l’Amministrazione Comunale, nello spirito del tema delle passeggiate, ha messo a disposizione le competenze della dottoressa Elena Busani, interprete della lingua italiana dei segni.

Pubblicità

Una così significativa adesione ha indotto gli organizzatori a replicare la passeggiata a Forte Marghera con tre ulteriori appuntamenti nelle giornate di mercoledì 13 ottobre e mercoledì 20 ottobre, per soddisfare nuove richieste e offrire ulteriore occasione a coloro che, per questioni legate ad un numero massimo possibile di iscritti ad ogni passeggiata, non sono stati inseriti tra i partecipanti a quelle della settimana scorsa.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar che ha voluto sottolineare come “queste occasioni trovano il crescente riscontro di molti cittadini che desiderano essere sempre più consapevoli della storia del proprio territorio anche esplorando percorsi finora non abituali o inesplorati”.

Accompagneranno i visitatori in ciascuna passeggiata la dottoressa Arianna Gambirasi, storica dell’arte e guida ufficiale e la già citata Elena Busani, interprete della lingua italiana dei segni.

Date

mercoledì 13 ottobre: 1° turno ore 10.30 – 2° turno ore 15

ottobre: 1° turno ore 10.30 – 2° turno ore 15 mercoledi 20 ottobre: turno unico ore 15

Luogo d’incontro: Mestre, Forte Marghera, parcheggio auto posto davanti all’ingresso del Forte

Durata: 1h30 Partecipanti: massimo 25 persone per ciascuna passeggiata.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e saranno dotati di audioguida che, nel rispetto delle norme AntiCovid19, sarà preventivamente sanificata con dispositivo a ioni di ozono; saranno inoltre forniti auricolari nuovi, sigillati e a perdere. Le passeggiate si svolgeranno all’aperto e pertanto non è richiesto il green-pass.

Iscrizioni aperte da venerdì 8 ottobre a domenica 10 ottobre.

Per partecipare inviare una mail a: servizio.produzioni.culturali@ comune.venezia.it specificando se c’è necessità dell’ausilio dell’interprete della lingua dei segni, indicando nome, cognome, email e cellulare di ogni persona che partecipa alla passeggiata.

Iscrizioni gratuite sino ad esaurimento dei posti disponibili.