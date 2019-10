Turkish Airlines e ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) hanno stretto una collaborazione per proteggere il diritto dei passeggeri a viaggiare senza barriere.

Insieme a ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), responsabile per l’applicazione del Regolamento comunitario che salvaguarda i diritti di viaggio dei passeggeri disabili, la collaborazione ha l’obiettivo di garantire a ogni passeggero l’opportunità di viaggiare agevolmente e in autonomia.

Il primo passo di questa iniziativa congiunta si è concretizzato con la visita ufficiale del nuovo hub di Turkish Airlines, l’Istanbul Airport, da parte di una delegazione istituzionale guidata da Roberto Romeo, Presidente Nazionale di ANGLAT, e Mark De Laurentiis, Responsabile Funzione Organizzativa Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali dell’ENAC. Qui hanno potuto sperimentare in prima persona i servizi garantiti dalla compagnia aerea e dall’aeroporto ai passeggeri con disabilità. Con il supporto di Turkish Airlines, i tecnici di ANGLAT hanno avuto inoltre modo di recensire e certificare i servizi dell’Istanbul Airport e di Turkish Airlines in occasione di un fam trip a L’Havana, Cuba.

Turkish Airlines si impegna a offrire i più alti standard di servizio per proporre a tutti i suoi passeggeri la migliore esperienza di volo in tutto il suo network. La compagnia aerea pone grande attenzione all’esperienza di viaggio dei propri clienti con disabilità o ridotta mobilità garantendo loro, su richiesta, servizi volti ad assicurare il massimo comfort prima, durante e dopo il volo: dall’emissione di carte d’imbarco in Braille all’assistenza speciale in aeroporto, dagli aeromobili equipaggiati per ospitare clienti in sedia a rotelle all’interpretazione delle misure di sicurezza in volo nella lingua dei segni.

Inoltre, i passeggeri con disabilità possono beneficiare di sconti su voli domestici o internazionali operati da Turkish Airlines.

Fatih Atacan Temel, General Manager di Turkish Airlines Milano, ha commentato: “La nostra missione è quella di unire i popoli e le comunità a livello globale per garantire un’esperienza di viaggio contraddistinta dai più alti standard di comfort a tutti i passeggeri e con particolare attenzione ai clienti con disabilità e mobilità ridotta, ai quali riserviamo una serie di misure speciali ad hoc.

Dal nostro nuovo hub, l’Istanbul Airport, una struttura all’avanguardia e innovativa, siamo in grado di offrire ancora più servizi ai nostri clienti con esigenze particolari, e siamo lieti di essere a fianco di ANGLAT per migliorare ulteriormente il trasporto di ogni viaggiatore, in qualità di compagnia aerea senza barriere.”

Roberto Romeo Presidente dell’ANGLAT ha dichiarato: “Da oggi parte un percorso di collaborazione con Turkish Airlines, finalizzato a realizzare ulteriori iniziative e sinergie, per rendere i servizi di trasporto aereo ed il sistema turistico internazionale sempre più accessibili ed adeguati ai turisti con disabilità e alle loro famiglie.

Un segno forte della sinergia tra l’ANGLAT e Turkish Airlines, per adeguare la qualità dell’offerta e dei servizi, alle specifiche e diversificate esigenze dei turisti con disabilità. Consideriamo che in Italia sono 7,5 milioni e 80 milioni in Europa le persone con disabilità e/o con limitazioni funzionali legati anche all’età, con una previsione di aumento per il 2030 di oltre 120 milioni. È necessario pertanto intervenire con urgenza per dare risposte certe ad un mercato che attende soltanto di essere potenziato.”

Mark De Laurentiis Responsabile Funzione Organizzativa Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali dell’ENAC, ha dichiarato: “L’ENAC in qualità di Organismo Responsabile per l’applicazione del Regolamento comunitario 1107/2006 è costantemente impegnato a verificare che siano garantiti i diritti dei passeggeri disabili e a ridotta mobilità a viaggiare in sicurezza e in condizioni confortevoli ed assicura che i servizi di assistenza ai Passeggeri con disabilità e a Ridotta Mobilità siano erogati in modo efficiente e secondo standard qualitativi elevati sia dai gestori aeroportuali sia dalle compagnie aeree. La visita istituzionale all’Istanbul Airport sul volo Turkish Airlines si inserisce perfettamente nell’ambito dell’iniziativa sperimentale denominata “Quality Assessment Programme” sui servizi di assistenza ai PRM promosso dall’ ECAC – European Civil Aviation Conference che ha visto l’Italia impegnata in prima linea con il Team ECAC ospitando 3 delle 5 ispezioni effettuate tra fine luglio e inizio settembre.

Per questa opportunità, riteniamo doveroso ringraziare l’ANGLAT, riconosciuta dall’ENAC quale autorevole Associazione Nazionale di tutela dei diritti dei Passeggeri con Disabilità e a Ridotta Mobilità, particolarmente attiva nel settore.”

