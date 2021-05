Very con le nuove promo a partire da 5,99 euro al mese ha aggiornato anche quelle dedicate alle persone non udenti e non vedenti. Vediamole insieme.

di Fabio Rebellato

Le due tariffe dedicate a questa tipologia di utenti partono da 2,99 euro mensili . La prima delle due prevede 50 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e SMS sempre senza limiti.

La seconda, invece, disponibile a 3,49 euro ogni mese, gode di 100GB di traffico dati, minuti e SMS senza alcun limite verso tutti gli operatori.

Entrambe le promo dedicate ai clienti non udenti o ciechi offrono gli stessi vantaggi che troviamo nelle tariffe standard.

Anche in questo caso, la velocità massima raggiungibile è fino a 30 Mbps in download ed upload in 4G sulla rete WINDTRE. Inoltre, per entrambe le offerte è previsto il blocco dei servizi a contenuto.

Costi ed altro

Le due tariffe che abbiamo visto poc’anzi hanno un costo complessivo di SIM e attivazione pari a 5 euro una tantum. Per attivarle è necessario compilare il modulo ed inviarlo via mail. Dopodiché bisognerà attendere la chiamata di un operatore per procedere con la conferma dei dati. La spedizione, invece, è completamente gratuita.