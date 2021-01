GO 50 Fire+ Digital: promo WINDTRE a 6,99€ al mese

Oggi vediamo una nuova tariffa di WINDTRE dedicata ad alcuni operatori MVNO che mette a disposizione 50GB di internet a 6,99€ al mese.

L’offerta GO 50 Fire+ Digital di WINDTRE è una delle promo ad hoc dedicate ai clienti che intendono passare il proprio numero da alcuni operatore virtuali. Tale tariffa è disponibile solamente online.

GO 50 Fire+ Digital: i dettagli

La promozione in questione prevede 50 Giga di traffico internet in 4.5G, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 SMS al prezzo mensile di 6,99 euro. Il bundle dati in roaming disponibile all’interno dell’Unione Europea ammonta a 3,9GB al mese.

GO 50 Fire+ Digital prevede il blocco dei servizi a sovrapprezzo già inserito di default, la Segreteria Telefonica gratuita inclusa così come il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato.

La tariffa è attivabile per tutti i clienti che hanno necessità di cambiare operatore e provengono dai seguenti MVNO: Fastweb, Poste Mobile, NTmobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, GreenICN, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, Nova, NV mobile, Optima, Plintron, Rabona, Tiscali Mobile, Uno Mobile e Welcome Italia.

L’offerta non è compatibile con l’acquisto dei device a rate in quanto il canone mensile viene addebitato su credito residuo e non su un metodo di pagamento.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione di questa tariffa è totalmente gratuito. Il costo della scheda SIM è pari a 10€ e comprende anche la spedizione inclusa nel prezzo. In alternativa è possibile richiedere l’attivazione dell’offerta direttamente in negozio scegliendo l’opzione in fase di acquisto.