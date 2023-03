Il primo telefono cellulare compie 40 anni

PUBBLICITA

Redazione ZeusNews

PUBBLICITA

Che attrattiva potrebbe avere un cellulare che pesa quasi 800 grammi, ha un’autonomia di 40 minuti, richiede 10 ore per essere ricaricato completamente e costa quanto un’utilitaria?

Oggigiorno, sicuramente nessuna. Ma il 6 marzo 1983, quando venne presentato, il DynaTAC 8000X di Motorola, con quelle caratteristiche, era una sorta di meraviglia, poiché inaugurava l’era della telefonia cellulare.

Certo, non era un prodotto “popolare”. Immesso sul mercato oltre un anno dopo lo svelamento – il 13 marzo 1984, avendo ottenuto l’approvazione della FTC soltanto il 21 settembre 1983 – costava 3.995 dollari; al giorno d’oggi, si tratterebbe di circa 11.500 dollari: come dicevamo all’inizio, è praticamente il costo di un’auto.

Oggi il DynaTAC 8000X è certamente obsoleto, ma forse sarebbe più corretto dire che è un pezzo da museo; non soltanto per l’importanza che ha avuto in quanto antenato degli attuali smartphone, ma anche perché chi lo possiede si trova tra le mani un piccolo tesoro.

Considerata la relativa rarità – ne vennero venduti 300.000 esemplari, che per i numeri del mercato dei telefoni cellulari odierno sono quasi un’inezia – e la rilevanza dal punto di vista della storia della tecnologia, gli esemplari tuttora esistenti hanno un valore economico elevato: su eBay, per esempio, un DynaTAC 8000X è in vendita a oltre 110.000 euro.