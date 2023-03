8 marzo: Anmil, 50.000 donne disabili cercano un’occupazione

PUBBLICITA

ROMA, 08 MAR – “Sappiamo, in base ai dati elaborati dall’Istat, che il 15,1% delle donne disabili in età lavorativa è in cerca di occupazione: sono circa 50.000 donne, per lo più di giovane età, che vorrebbero contribuire all’economia nazionale partecipando attivamente al mercato del lavoro, ma che vengono praticamente respinte”.

A sostenerlo il presidente dell’Anmil, l’Associazione invalidi sul lavoro, Zoello Forni, che ricorda come, poi, vi siano anche altre donne che “hanno perso il proprio compagno di vita a causa di un infortunio sul lavoro, o di una malattia professionale”.

In mattinata, nella nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, presso la Camera dei deputati, si è tenuto un confronto con esperti e istituzioni su sicurezza, lavoro e inclusione di genere con l’obiettivo, recita una nota dell’Anmil, di soffermarsi, oggi, 8 marzo, “su uno degli aspetti più importanti per l’indipendenza, l’inclusione e la valorizzazione personale delle donne, quale è il loro inserimento nel mondo del lavoro”, soprattutto perché la condizione di chi è portatrice di disabilità “risulta essere fortemente peggiorata negli ultimi anni e, in particolar modo, dopo la pandemia da Covid-19”. (ANSA).