I nuovi video di Facebook saranno classificati come Reel

Non avranno più limiti di durata

Meta punta sui video brevi, i Reel, in scia del formato che ha fatto il successo di TikTok.

Nei prossimi mesi – afferma la società – su Facebook anche i video lunghi diventeranno Reel e non avranno più limiti di durata.

Fino a oggi potevano durare massimo 90 secondi. La società promette che questo non cambierà l’algoritmo di raccomandazione, si continueranno a vedere lo stesso tipo di contenuti di prima.

“In precedenza, caricavi un video sul feed o pubblicavi un reel utilizzando flussi creativi e strumenti diversi per ogni formato. Ora, stiamo riunendo queste esperienze. Ti daremo anche il controllo sulle impostazioni del pubblico, ovvero chi vede i tuoi reel”, scrive Meta in un post ufficiale. “Nell’ambito di questa modifica – aggiunge – stiamo unificando le impostazioni sulla privacy per i post del Feed e i reel. Le impostazioni predefinite saranno ora le stesse per i formati di pubblicazione”.

Come parte dell’aggiornamento, agli utenti verrà chiesto di confermare le impostazioni del pubblico o di selezionarne una nuova se i post del feed e i Reel presentano impostazioni diverse. Meta ha affermato che implementerà gradualmente queste modifiche a livello globale su profili e pagine nei prossimi mesi.

Redazione Ansa