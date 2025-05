Descrizione del mondo con l’IA per non vedenti e ipovedenti

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, la giornata internazionale a supporto delle disabilità, Meta ha annunciato nuove funzionalità per gli occhiali intelligenti Ray-Ban, sviluppati insieme a EssilorLuxottica.

Sfruttando la fotocamera e l’intelligenza artificiale, adesso gli occhiali possono raccontare in maniera più approfondita ciò che hanno intorno, così da divenire un supporto più prezioso per non vedenti e ipovedenti.

Meta ha condiviso un video dello strumento in azione, in cui un utente chiede a Meta AI, l’assistente del colosso americano lanciato le scorse settimane anche in Italia, di descrivere un’area verde in un parco. L’IA indica correttamente un sentiero, gli alberi e uno specchio d’acqua in lontananza. ‘Con questa nuova funzionalità, Meta AI sarà in grado di fornire risposte più descrittive quando le persone chiedono informazioni sull’ambiente circostante’ si legge in una nota ufficiale.

‘Questa novità sarà distribuita prima negli Stati Uniti e in Canada e poi in altri Paesi’. In un altro esempio, gli occhiali aiutano a a individuare cosa c’è sul tavolo di una cucina, spiegando nel dettaglio dove si trovano gli articoli, con riferimenti come destra o sinistra. Un altro annuncio dedicato all’accessibilità è “call a volunteer”, che mette automaticamente in contatto persone non vedenti o ipovedenti con una ‘rete di volontari in tempo reale’ per aiutarle a svolgere attività quotidiane. I volontari provengono dalla fondazione Be My Eyes e la piattaforma verrà lanciata entro la fine del mese in 18 paesi. Nei dispositivi di realtà estesa, come la linea di visori Vr Quest, arrivano invece i sottotitoli che convertono le conversazioni vocali in testo per i non udenti.

Redazione Ansa