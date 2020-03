Continua a cantare la gola profonda di 9to5mac. Dopo i rumors di questa mattina e quelli di ieri, arrivano altre rivelazioni riguardanti iOS 14. Il prossimo sistema operativo di Apple, dichiara la fonte, avrà una homescreen ridisegnata.

Attualmente la homescreen mostra le icone delle app ed è possibile sfogliare le varie pagine. Volendo si può andare nel campo di ricerca per trovare velocemente l’app che ci serve. Con la nuova homescreen, come accade con la vista delle app nell’Apple Watch, si può ottenere l’elenco di tutte le app installate e in ordine alfabetico, per cercare l’app sfogliando l’elenco.

L’elenco può essere anche filtrato, per esempio scegliendo di classificarlo in base alle app usate di recente. Siri, inoltre, potrà dare dei suggerimenti in base all’ora del giorno e il luogo in cui ci troviamo, dando suggerimenti sulle app che potrebbero esserci utili in quel momento.

iOS 14 migliorerà anche alcuni aspetti dell’Accessibilità. Per esempio i non udenti potranno essere avvisati in caso di incendio, se qualcuno suona la porta, se un bambino piange e così via.

Ultima novità per gli sfondi. Sarà possibile gestire gli sfondi dell’iPhone categorizzandoli. Per esempio potrete creare la sezione Panorami dove collezionare tutti i panorami. Un po’ come avviene con gli album fotografici.

La società avrebbe anche convinto Alipay ad entrare nel sistema Apple Pay. Interessante per il mercato cinese.

