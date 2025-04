L’inviato di Striscia spiega che alcune finte sordomute si intrufolano all’interno di tante fiere, anche prestigiose, e chiedono soldi per associazioni che non esistono. Striscia documenta i vari tentativi di entrare al Vinitaly da parte di ragazze che fingono di avere una disabilità, per raggirare le persone e arraffare denaro.

A Verona scatta così un inseguimento tra gli stand della più importante fiera del vino nel nostro Paese…

Redazione Media Infinity Mediaset – VIDEO