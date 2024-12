Messaggio del Ministro in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato

“Oggi è la Giornata Internazionale del Volontariato , una occasione in più per ringraziare tutte le persone che ogni giorno mettono il loro tempo al servizio degli altri. Il mondo del volontariato è straordinario e prezioso per il nostro Paese e sono felice di aver conosciuto e di continuare ad incontrare chi nelle emergenze e chi nella quotidianità ha deciso di mettersi al servizio della propria comunità, del proprio Paese, di tutti.

Grazie, ognuno di noi può compiere piccole e grandi azioni, ognuno di noi può dare continuità ad un impegno e può contribuire e insieme possiamo fare sempre di più e meglio!