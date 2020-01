Oltre 600 ospiti alla 23^ edizione dell’Evento Internazionale WORLD OF FASHION che si è svolto a Palazzo Brancaccio, durante la settimana dedicata alla Moda.

Nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si è svolta la 23^ edizione del WORLD Of FASHION. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca.

Oltre 600 ospiti hanno potuto apprezzare le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo: l’olandese Addy van den Krommenacker, che ha vestito personaggi del calibro di Julia Roberts e Laura Pausini, ha portato la nuova collezione celebrando i suoi vent’anni da fashion designer. I suoi abiti eleganti realizzati in colori pastello, argento, dorato e nero con pailettes, piume, pizzo, ricami, adornano una collezione da red carpet; da Parigi è arrivato Nabil Younes, che ha portato la sua collezione “Love On Top” l’amore prima di tutto. Abiti da gran sera, da diva parisienne puntando sempre ai dettagli e ai tessuti pregiati con tagli moderni e sofisticati; per la sesta volta è tornata al World Of Fashion Azzurra di Lorenzo con la collezione “Hanami” che rievoca i concetti della fragilità della vita e della riflessione sulla transitorietà delle cose.

Un tripudio di colori pastello, misti anche al nero e al grigio polvere. Abiti preziosi di alta sartoria, molto luminosi e ricchi di dettagli floerali. Testimonial della sua collezione è stata l’attrice Patrizia Pellegrino; Cerrone è presente nel panorama della moda e del lusso da oltre 25 anni. La collezione presentata ha visto abiti in organza, top in pizzo, tute di velluto arricchiti da preziosi cappotti, bolerini e giacche dal panna all’argento, dal prugna al rosso ed al nero; l’iraniana Neda Mokhtari ha realizzato una collezione con tessuti che giungono direttamente dall’Iran, scelta dovuta per l’alta qualità dei tessuti e alla particolarità delle fantasie. Questa collezione trae ispirazione dall’arte e della cultura medio orientale, a cui sono sommati elementi minimal chip tipici della moda occidentale, con dettagli puliti, semplici e luminosi ma con grande attenzione alle rifiniture, curate nei minimi dettagli Testimonial della sua collezione è stata Sara Manfuso Presidente di #IOCOSÌ che si spende per il sociale quotidianamente.

L’abito da lei indossato è un tributo alla natura fatto di rose e ricami che inneggiano alla bellezza ; dal Mali il Progetto Sociale Pinda for Griot ha portato la collezione “Joker” dedicato alle donne libere che lottano per liberare se stesse e tutti coloro che sono vittime di prevaricazioni o di malattie che possono cambiarti la vita. Pinda, la fashion designer che ha firmato questa collezione è, infatti, affetta da Sclerosi multipla ed ha realizzato una collezione giocosa, quasi clownesca, di chi si batte per un altro mondo possibile. Gli abiti presentati sono tutti realizzati in cotone naturale, il basin, che rispondono all’idea che il nuovo decennio appena apertosi sarà all’insegna della sostenibilità e del protagonismo femminile.

Nel corso dell’evento, come sempre, sono stati consegnati i WORLD of FASHION AWARD agli stilisti partecipanti ed agli Enti e personalità impegnati nella promozione della moda, dell’arte e dei progetti etici. I premi come sempre sono realizzati dal Maestro Orafo del Festival di Sanremo Michele Affidato. Tra i premiati: il giornalista Francesco Vecchi, conduttore di Mattino 5 su Canale 5, che ha realizzato il libro “La Vera storia del lupo cattivo” in collaborazione con La Fabbrica del Sorriso, Onlus di Mediaset, che dà i proventi totalmente al Parco del Mulino, una cooperativa di Livorno che si occupa di ragazzi Down. A Consegnargli il premio è stata l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini.

Il World Of Fashion Award è stato consegnato anche allo stilista Nino Lettieri, per le sue realizzazioni eleganti e raffinate con le quali riceve continui consensi a livello internazionale per i meravigliosi abiti. Lettieri è un grande specialista di femminilità ed eleganza ed è maestro del buon gusto.

Il World of Fashion resta sempre uno degli eventi più attesi della Capitale. Personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ambasciatori, giornalisti, buyer, imprenditori ed esponenti della nobiltà per una passerella d’eccezione che fa della moda un catalizzatore di costumi, usanze, tradizioni e ideali.

Tra gli ospiti presenti: : l’ex Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Sara Manfuso, Jennifer Mischiati, Daria Baykalova, Vincenzo Vivenzio, Azzurra Lucibelli, Irma Capece Minutolo, Sante Orrico, Biancamaria Caringi Lucibelli, Laura Comi, Cinzia Malvini, Sandro Pappalardo, Dimitri Volovnikiv, Salvatore Schirmo, Giuseppe Tripodi, Antonino Lazzarino di Lorenzo, Irma Capece Minutolo, Paolo Ianni, Morena Gentile.

«Il World of Fashion – ha commentato Nino Graziano Luca – lancia un messaggio di speranza: il dialogo tra le culture è possibile se si usano linguaggi della moda e più in generale delle arti». Una filosofia confermata dal backstage alla scena. Dalla perfetta interazione tra gli stilisti all’atmosfera in platea.

Si ringraziano: Andrea Azzarone di Palazzo Brancaccio, Habib Mestiri, Mariella Valdiserri, Neelima Agrawal, Maria Pia Pizzolante, Vittorio Davoli, Amaro Kaciuto, Bergotto, Barbara Gullà.