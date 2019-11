Due mesi fa sono stati sgomberati dalla Casa del Popolo, l’ex istituto per sordomuti che si trova in via Cavour, a Palermo, occupato la primavera scorsa e adibito a sede di «Potere al Popolo». Ieri la procura ha inviato gli avvisi di chiusura delle indagini ai 22 indagati per l’occupazione abusiva, reato che il recente decreto Salvini inasprisce, portando la pena fino a 4 anni di carcere.

L’edificio era stato utilizzato per attività culturali, per la raccolta di indumenti usati e come sportello per inoltrare e seguire le pratiche dei senzatetto che richiedono alloggi.

https://palermo.gds.it/