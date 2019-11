Care colleghe, cari colleghi,

nell’augurarvi buon inizio di settimana, vi scrivo per parlarvi dei nostri libri di Natale e per invitarvi ai nostri eventi di BookCity Milano. Andiamo con ordine.

In vista del Natale, quest’anno mandiamo in libreria tre titoli prettamente legati alla festa e uno che parla di felicità.

1. Il giorno di Natale: nella collana Natale ieri e oggi, che affianca un testo del Natale passato con uno dei nostri giorni, abbiamo fatto incontrare Luigi Pirandello e Laura Bonelli che ci raccontano di due persone che alla fine scelgono di vivere il Natale da soli e in santa pace!

2. Gesù bambino nasce: Carlo Lapucci – già presente nel nostro catalogo con il saggio La Vecchia dei camini (sulla Befana) e L’arte di fare il cattivo (sull’Orco che della Befana è il marito) – ha raccolto diverse poesie popolari natalizie e le ha raccolte in questo volumetto, impreziosito da alcune stampe d’epoca.

3. Il presepe nel bosco: Alessandro Petruccelli – «il più genuino descrittore della fine della civiltà contadina» per usare le parole di Giuliano Manacorda – scrive un racconto per bambini (illustrato da Emiliano Billai) in cui il ritrovamento di un diario in un bosco conduce il piccolo lettore a ripensare al modo in cui trascorre le proprie giornate e a dedicarsi a qualcosa di utile per gli altri e per il Pianeta.

L’altro titolo in uscita a fine mese è Conto i giorni felici. Cercando la felicità (e altre cose venute dopo) di Daniela Gambino. La scrittrice e giornalista siciliana ci conduce in un viaggio alla scoperta della felicità che, per lei, «non è solo resistere agli attacchi della vita, ma cucinare piatti sublimi con gli avanzi emotivi. Mentre balliamo aspettando la fiction preferita, ci ripariamo dai torti subiti con piccole attenzioni verso noi stessi».

I primi tre titoli sono disponibili in cartaceo, mentre l’altro è al momento in stampa e sta per arrivare. Di tutti ci sono i pdf e, come sempre, le autrici e gli autori sono disponibili per parlare con voi dei loro scritti.

Dal 15 al 17 novembre ci trovate a Fa’ la cosa giusta Umbria (Pad 8, stand O 02), mentre domenica 17 siamo a BookCity Milano con questi due appuntamenti:

• ore 15.30: Biblioteca Sormani / Sala del Grechetto: Natale ieri e oggi. Incontro con Patrizia Violi, Marco Fabbrini e Piergiorgio Pulixi. Coordina Elena Mearini.

• ore 17.00: Biblioteca SIAM: A sei zampe ovvero la vita con un animale. Incontro con Andrea Biscàro e Pier Luigi Gallucci. Coordina Anna Mannucci.

