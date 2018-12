Circa 170 cantieri di manutenzione sulla grande viabilità di Roma, per la prima volta visibili e accessibili online: è l’ultima novità dell’operazione #StradeNuove. Che va avanti e si arricchisce di uno strumento grazie al quale i cittadini potranno verificarne l’attuazione. Da oggi è infatti disponibile, a questo link, la mappa dei cantieri con la geolocalizzazione degli interventi e l’indicazione della documentazione relativa ai cantieri: costi, imprese esecutrici, atti di aggiudicazione dei bandi, foto delle strade prima e dopo i lavori.

La mappa riporta attualmente gli interventi direttamente gestiti dal dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu) del Campidoglio, la cui competenza riguarda solo la manutenzione ordinaria e straordinaria di circa 800 chilometri di strade di grande viabilità. La manutenzione degli altri 4.700 km di viabilità secondaria è di responsabilità dei singoli Municipi.

Ogni cantiere segnalato è contraddistinto da un marcatore colorato che segnala lo stato dei lavori: ultimati, in corso, in gara o in progettazione. Cliccando sulle ‘flag’ si aprono finestre pop-up complete di documentazione e foto. La mappa è in continuo aggiornamento e si “popolerà” attingendo automaticamente ai dati estratti dal sistema Silap (Sistema Informativo Lavori Pubblici) utilizzato dal personale tecnico del dipartimento Simu. Al momento vengono segnalati esattamente 169 cantieri programmati dall’Amministrazione capitolina, di cui 122 già portati a termine.

Realizzato con la piattaforma Umap, un progetto free software di OpenStreetMap, lo strumento ha le classiche funzioni di navigazione e di visualizzazione, accessibili anche con smartphone e tablet. Mediante una barra di ricerca è inoltre possibile trovare le strade di proprio interesse, per verificare l’eventuale presenza di lavori e la competenza degli interventi (se dell’Amministrazione centrale o dei singoli Municipi).

“La mappa dei cantieri registra i risultati della prima fase dell’operazione #StradeNuove, lanciata dall’Amministrazione pochi mesi dopo il nostro insediamento”, dichiara la sindaca Virginia Raggi. “Vengono segnalati tutti gli interventi di manutenzione della grande viabilità effettuati o messi a gara, ai quali si aggiungeranno tutti i cantieri che andremo a programmare grazie alle risorse in bilancio. La trasparenza è uno dei capisaldi di questa Amministrazione: vogliamo rendere più accessibili ai cittadini alcune informazioni che in passato erano difficili da reperire. Ora per controllare lo stato dei lavori e delle gare abbiamo una mappa interattiva: basterà un clic per accedere a tutte le informazioni, alla documentazione, ai costi e alle foto degli interventi”.

