Talsano. Disabilità e legge di Bilancio, riflettori sulla sordità

Iniziativa del Partito Democratico di Talsano

di Gianni Bruno

Redazione Buonasera24

Sì è svolta presso la sede del Partito Democratico di Talsano un’iniziativa sul tema delle disabilità, con particolare attenzione alla sordità, e come queste vengano affrontate nella legge di bilancio.

Al dibattito organizzato dalla commissione provinciale sulla sanità hanno preso parte l’on. Ubaldo Pagano, i consiglieri del presidente della regione Cosimo Borraccino e Mattia Giorno, la presidente della commissione sanità Luana Riso e il Presidente nazionale dell’Ente Nazionale Sordi Raffaele Cagnazzo.

È emerso quanto sia importante parlare e sensibilizzare sul tema delle disabilità e quanto sia scarso l’approccio messo in campo dal Governo per sostenere le classi più fragili. Tra questi, i sordi scontato un gap importante di risorse e di abbattimento delle barriere di ogni tipo, dalla comunicazione alla possibilità di essere regolarmente inseriti nel mondo del lavoro. Su questo il Pd, dal livello nazionale a quelli territoriali, punta a mantenere alta l’attenzione e lavora a proposte che aiutino l’inclusione ma anche la consapevolezza culturale di tutti sul tema, come proposto in un emendamento di Pagano.