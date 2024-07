Accerchiati, aggrediti, minacciati e infine rapinati. L’allarme per il colpo messo a segno da una banda di giovani teppisti è scattato lunedì intorno alle 22 lungo la via Tuscolana. Le vittime, un gruppo di quattro ragazzi sordomuti, sono state avvicinate all’altezza del distributore di benzina poco distante dall’ingresso della metro della stazione Ponte Lungo, all’ Appio . Una volta circondati, i tre aggressori li hanno minacciati con il coltello e poi hanno mostrato una pistola

Non si tratterebbe infatti del primo colpo della banda. Nei giorni precedenti è stata segnalata una rapina nel parco degli Acquedotti, dall’ingresso di via Lemonia. Pure in quel caso, il gruppetto avrebbe preso di mira dei giovani che stavano camminando nel parco. Dopo averli accerchiati, minacciati e rapinati, sono scappati via a piedi facendo perdere le proprie tracce.

di Redazione HeadTopics