Ragazza disabile stuprata a Ostia: ex politico del Pdl condannato a quattro anni di carcere

A cura di Natascia Grbic

Quattro anni e quattro mesi di reclusione: questa la condanna inflitta a Nello Monti, ex consigliare comunale del Partito delle Libertà di Anzio, accusati di cessione di droga e violenza sessuale aggravata dall’uso di armi e stupefacenti. L’uomo, che ha ricoperto la carica politica tra il 2008 e il 2013, era stato arrestato in seguito alla denuncia della donna, affetta da disabilità al 100% per un grave disturbo borderline della personalità. Come riportato da Il Corriere della Sera, gli avvocati dell’uomo hanno annunciato che faranno ricorso contro la decisione del giovane.

Secondo l’accusa, Monti avrebbe abusato della donna approfittando del suo disturbo e della sua dipendenza da droghe. I fatti risalgono al 25 febbraio 2022. Monti, che da anni aveva visto naufragare la sua carriera politica per il coinvolgimento in un’inchiesta sugli investimenti della camorra ad Anzio (processo nel quale era stato assolto), aveva conosciuto la ragazza in un supermercato vicino all’ospedale San Camillo. Si sono messi a chiacchierare e le ha chiesto di fare un giro in macchina con lui, durante il quale ha cominciato a fare discorsi sulla religione e la fede, regalandole anche un libro.

Monti ha guidato fino alle dune di Ostia: ed è qui che si sarebbe consumata la violenza sessuale ai danni della donna. L’uomo, approfittando della sua dipendenza dalle droghe, le ha offerto della cocaina per stordirla, dopodiché l’avrebbe stuprata, dicendole di avere anche una pistola (poi effettivamente trovata dalle forze dell’ordine durante una perquisizione). Arrivata l’alba, la ragazza comincia a tornare in sé: non appena vede una pattuglia della polizia la ferma e denuncia l’accaduto, facendo arrestare Monti. Per lui il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione, ma il giudice ha proceduto con la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione.