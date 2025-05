Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via del Lido, all’altezza della rotatoria con via Scarlatti, dove un giovane ciclista sordomuto, di nazionalità straniera, è stato investito da un’automobile. Il conducente del veicolo si è poi dato alla fuga, senza prestare soccorso. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, e la Polizia Locale ha avviato un’indagine approfondita per rintracciare il responsabile.

Il sinistro è avvenuto mentre il giovane stava attraversando la pista ciclabile su via Scarlatti. L’impatto con la vettura in transito non è stato diretto, ma è stato sufficiente a far cadere il ciclista sull’asfalto. A causa della sua condizione, per il ragazzo non è stato semplice chiedere aiuto, ma alcuni passanti hanno prontamente allertato il 112.

Dopo un primo intervento della Squadra Volante, il caso è passato alla Polizia Locale. Gli agenti stanno conducendo i rilievi del sinistro e hanno avviato tutte le procedure necessarie per identificare il pirata della strada. Le indagini si stanno concentrando sull’acquisizione delle testimonianze oculari e sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili all’identificazione del veicolo e del suo conducente.

Redazione Latina Press