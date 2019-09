Cambia la giornata del servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana) per sordi in funzione dal 6 maggio scorso nella sede dello Sportello Unico Integrato, in piazza della Repubblica. Il servizio non verrà più svolto nella giornata di lunedì ma di venerdì, sempre dalle 9 alle 12, a partire dal 13 settembre.

L’interprete Lis interviene per il sostegno ai sordi nei rapporti con il Comune stesso, in particolare, per fornire informazioni/chiarimenti relativi a servizi comunali; atti e procedimenti del Comune; accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/90) e accesso civico (Decreto legislativo 33/2013); acquisizione modulistica predisposta dai vari servizi comunali; bandi di concorso e di formazione; programmi di eventi culturali, turistici e sportivi, pubbliche manifestazioni, convegni, seminari, attività del tempo libero.

Il servizio si pone l’obiettivo di abbattere le barriere di comunicazione e quindi favorire l’accesso alla comunicazione/informazione dei sordi attraverso la presenza di interprete appartenente all’Anios.