“Mentre in manovra economica si stanziano 3 miliardi nella voce famiglia e disabilità, sulla Terrazza Mascagni ancora aspettiamo la giostrina accessibile.

In questa legge di bilancio, per il triennio 2019-2021, il Ministero Famiglia e Disabilità del Ministro Lorenzo Fontana, a sostegno delle neomamme, delle famiglie e dei disabili, ha stanziato 3 miliardi.

Nella conferenza stampa del 5 Dicembre dalla Camera i Ministri Marco Bussetti (Istruzione), Matteo Salvini (Interno), Lorenzo Fontana (Famiglia e Disabilità), illustravano gli stanziamenti per il “fondo accesso facilitato dei disabili nei luoghi pubblici”, il “fondo diritto al lavoro per i disabili”, i “bandi formazione L.I.S. (lingua dei segni) per insegnanti” e aumenti negli stanziamenti e maggiori agevolazioni per le famiglie con disabili.

Insomma, mentre al Governo in 7 mesi il sostegno alle famiglie con disabilità diventa finalmente priorità, a Livorno non siamo capaci di risolvere il pasticciaccio delle giostrine per disabili.

Questione sollevata dai Giovani della Lega in settembre scorso (vedi video), dimostrando che chi -per anni- é stato dimenticato, con la Lega sta tornando ad essere tutelato. Ma che ha visto comunque una straordinaria confluenza trasversale, con la presa di posizione della Regione Toscana, seguita purtroppo da una snervante lentezza della Giunta livornese.

Ed è nuovamente appellandoci all’esempio che stiamo dando a livello nazionale che chiediamo che questa odissea della giostrina abbia fine. Non per l’oggetto in se ma per il segnale che rappresenta.

Il Pdf di quello che è stato fatto in sette mesi di governo dal ministro per la famiglia e disabilità Lorenzo Fontana (clicca qui)

Daniele Filoia

Luca Tacchi

Giovani della Lega