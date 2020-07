Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge: ecco le novità relative alle persone con disabilità

L’ ok è arrivato nella seduta di ieri al Senato. Vediamo le novità introdotte in sede di conversione

Nella seduta del 16 luglio è stata approvata in via definitiva al Senato (già approvata alla Camera il 9 luglio) la conversione in legge del Decreto Rilancio (il Decreto Legge n.34 del 2020) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure introdotte dal provvedimento, anche alcune novità relativamente a interventi in favore delle persone con disabilità. Le sintetizza in una nota l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità: