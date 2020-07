Soffiare le candeline dei 60 anni, oltre che rappresentare il raggiungimento di un bel traguardo, significa anche rientrare tra gli aventi diritto a tanti sconti ed agevolazioni.

Diversi sono i campi in cui i sessantenni ed in generale gli over 60 possono beneficiare di agevolazioni.

Vogliamo dunque darvi oggi breve lista per chi compie 60 anni, l’età degli sconti e delle agevolazioni.

60 anni l’età degli sconti e delle agevolazioni

Tra i vari comparti per i quali gli over 60 hanno diritto alle agevolazioni abbiamo:

Trasporti

sono riservate agli over 60 tariffe speciali per viaggiare su autobus, treni ed aerei.

In tutti i comuni italiani sono previsti degli sconti tariffa sui mezzi pubblici per gli over 60 e 65 anni.

E’ necessario semplicemente recarsi presso il proprio comune di residenza, o sul sito ufficiale della società che gestisce il trasporto.

Medico

Se, si è sessantenni, con una pensione minima e familiari a carico, l’esenzione è valida per chi ha:

un reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro;

un reddito familiare complessivo inferiore a euro 11.362,05, con un coniuge a carico, ed ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Se invece si ha più di 65 anni, l’esenzione è valida purché il reddito complessivo sia inferiore a 36.151,98 euro l’anno.

Telecomunicazioni

Diverse compagnie telefoniche, hanno creato dei piani tariffari dedicati, che prevedono sconti particolarmente vantaggiosi ed assistenza telefonica privilegiata.

Cultura

Musei, cinema, teatri ed altri luoghi di cultura offrono biglietti prezzi ridotti o ingressi gratuiti a persone sopra i 60 anni di età. Basta solo mostrare il proprio documento d’ identità.

Economico

La carta acquisti : una social card, distribuita da Inps e Poste Italiane del valore di 40 euro mensili, per fare acquisti presso i supermercati, farmacie e per pagare le bollette.

una social card, distribuita da Inps e Poste Italiane del valore di 40 euro mensili, per fare acquisti presso i supermercati, farmacie e per pagare le bollette. Pensione di cittadinanza: un provvedimento statale, volto a contrastare la povertà. Hanno diritto alla PdC, i pensionati che ricevono un assegno al di sotto di 780 euro. Le domande si presentano presso gli sportelli di Poste Italiane, ed ii CAF.

un provvedimento statale, volto a contrastare la povertà. Hanno diritto alla PdC, i pensionati che ricevono un assegno al di sotto di 780 euro. Le domande si presentano presso gli sportelli di Poste Italiane, ed ii CAF. Sconto Tari : il regolamento TARI, prevede che il Comune può prevedere delle riduzioni sulla stessa per l’abitazione principale per gli over 65.

L’isee per ottenere le agevolazioni

Molto importante per l’ottenimento della maggior parte delle agevolazioni è il reddito .

In qualità di esperti del team di Proiezionidiborsa Il consiglio di fondo è, se si sono superati i 60 anni, di informarsi sempre, prima di un acquisto, degli eventuali sconti e delle eventuali agevolazioni.

