Cosa c’è da sapere su MyWay, l’app per il traffico in tempo reale in autostrada

MyWay è l’app ufficiale di Autostrade per l’Italia che indica in tempo reale il traffico in autostrada, Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il traffico in autostrada può essere un vero problema per chi viaggia in auto, perché spesso non ce lo si aspetta e scombina tutti i piani.

Come fare quindi per partire preparati e avere tutte le informazioni in tempo reale?

L’app MyWay, di Autostrade per l’Italia, può fare decisamente al caso vostro, in quanto dà accesso a chi la scarica alle info del traffico delle autostrade in tempo reale, alla presenza di telecamere e Tutor lungo il tragitto e quella dei servizi autostradali.

Ma come funziona nello specifico e come si scarica?

Ecco tutto quello che c’è da sapere! Come funziona l’app MyWay L’app MyWay offre agli utenti e ai viaggiatori moltissime informazioni, ed è accessibile a tutti tramite il proprio smartphone o tablet. Inoltre è gratuita e geolocalizzata per dare all’utente info in tempo reale. Autostrada A1 Grazie ai suoi 10mila sensori infoblu attivi sui percorsi stradali autostradali gestiti da Autostrade per l’Italia. Parliamo di oltre 100mila km di percorso.

È possibile scaricarla nei principali Android Store e per iOS su Apple Store.

Quali sono nello specifico le informazioni che My Way dà all’utente?

Eccole in dettaglio: –Traffico. Sono presenti tutte le informazioni per quanto riguarda la situazione del traffico nelle autostrade, in particolare le code, la velocità media e gli incidenti che ci sono stati sul percorso. –Tratte dei Tutor. Ci sono inoltre tutte le informazioni inerenti il tutor, dove sono posizionati e qual è la velocità media da tenere tra i due portali. –Telecamere per la viabilità. Si possono vedere anche le 1000 telecamere presenti sul percorso autostradale che riprendono costantemente, a intervalli di 15”, le tratte e anche i parcheggi delle aree di servizio. –Prezzi del carburante e aree di servizio. Dà anche informazioni sulla posizione delle aree di servizio e sul prezzo del carburante per fare rifornimento. –Ultimo collegamento MyWay. Mostra l’ultimo video in ordine di tempo sulla viabilità autostradale andato in onda su Sky Tg 24, Sky Meteo 24, La7 e La7 d. –Cantieri stradali. Ci sono anche tutte le informazioni riguardanti i cantieri fissi e mobili presenti sull’intera rete. Per quanto riguarda i fissi, non si danno info su quelli di sola emergenza; invece per quanto riguarda i mobili si dà aggiornamento progressivo della posizione. –Previsione di chiusura dei tratti autostradali. Infine, si danno tutte le info sulle previsioni si chiusura dei percorsi interessati da lavori.

Inoltre, l’app MyWay per autostrade offre ulteriori servizi, come: –Sezione Sos, disponibile anche per viaggiatori non udenti, che permette di chiamare il soccorso meccanico e sanitario in caso di incidente o guasto, oppure il call center dedicato alla viabilità. –Consultare le schede del servizio Sei in un paese meraviglioso, con tutti i luoghi più belli dell’Italia con tanto di fotogallery e informazioni. –Servizio per autotrasportatori, che dà informazioni dedicate al settore specifico, con mappe, filtri, informazioni sul traffico e punti di interesse specifici.

In alternativa all’app, c’è l’apposita sezione del sito di autostrade che dà anch’essa moltissime informazioni sulla viabilità; oppure esiste anche il segnale radio Isoradio, per rimanere sempre aggiornati. Fonte foto interna: https://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do App MyWay per traffico: come fare a scaricarla? Per scaricare l’app MyWay è necessario avere una connessione a Internet a cui collegare, tramite wi-fi o con i pacchetti dati, il vostro smartphone e tablet.

Poi, a seconda del sistema operativo, bisogna andare sul vostro store (Android, con Play Store, o iOS, con Apple Store) e cercare l’applicazione. Si procede poi con il download e con l’installazione.

Una volta fatto, l’app è pronta a essere utilizzata, con l’obbligo per offrire il giusto servizio di attivare la geolocalizzazione del vostro dispositivo.