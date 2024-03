Il paradiso dei giocattoli Hamleys arriva a Roma: apre un nuovo negozio nella Galleria Alberto Sordi

La Galleria Alberto Sordi di Roma ha recentemente visto un’inaugurazione che ha fatto il botto. Si tratta di uno dei negozi di giocattoli più famosi al mondo, Hamleys. Da grandi e piccini, l’attesa era palpabile, con la fila che si snodava lungo la galleria, tutti ansiosi di varcare la soglia di questo emporio di sogni e magia. Infatti, Hamleys non è solo un negozio, ma un vero e proprio tempio del gioco, dove ogni bambino (e non solo) può trovare il giocattolo dei suoi sogni.

Il debutto di hamleys a roma

La piazza Colonna, nel cuore pulsante di Roma, non aveva mai visto una tale folla. L’apertura del secondo negozio Hamleys in Italia è stata un evento di grande rilievo. Dopo l’inaugurazione del punto vendita di Milano, ora è il turno della Capitale. I celebri giocattoli inglesi hanno finalmente raggiunto il centro di Roma, pronti a rispondere alle richieste dei piccoli romani e dei numerosi turisti. Il negozio è un vero e proprio “Paese dei Balocchi“, dove si possono trovare giocattoli di ogni tipo: bambole, Lego, orsacchiotti, macchine a pedali, trenini, marionette e molto altro ancora.

Un pezzo di storia britannica arriva a roma

Con l’apertura di Hamleys, Roma non solo ha aggiunto un altro negozio di giocattoli alla sua offerta, ma ha anche accoglierto un pezzo di storia britannica. Fondato nel 1760 da William Hamley, il marchio è diventato un punto di riferimento per chi cerca giocattoli di qualità. Ancora oggi, il negozio principale di Regent Street a Londra è uno dei più famosi e antichi al mondo. L’arrivo di Hamleys a Roma segna un’ulteriore espansione del marchio, che ha già aperto punti vendita in Gran Bretagna, Irlanda, Dubai, Giordania, India e Milano.

Accoglienza calorosa per hamleys a roma

La presenza di Hamleys nella Capitale italiana ha immediatamente attirato un grande afflusso di visitatori, pronti a lasciarsi incantare dalla vasta gamma di giocattoli in vendita. L’attesa è stata lunga, ma l’entusiasmo non si è affievolito. Anzi, non solo i bambini, ma anche molti adulti erano curiosi di scoprire il famoso negozio e la sua lunga storia. Le aspettative erano alte, e le lunghe file di visitatori fuori dal negozio ne sono la prova. La magia di Hamleys ha infatti già iniziato a diffondersi per le vie di Roma, portando un pezzo del suo incanto britannico nel cuore dell’Italia.

Redazione Roma Cronaca Live

di Lorenzo Presciutti