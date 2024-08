Parigi 2024, la città diventa più accessibile per i disabili durante le Olimpiadi

(LaPresse) Parigi ha adottato delle misure per rendere il trasporto pubblico più accessibile ai disabili durante le Olimpiadi. Tra i miglioramenti significativi c’è il sistema online che le persone con disabilità possono utilizzare per prenotare l’assistenza alle stazioni dei treni, con agenti che aiutano i pendolari a salire e scendere dai mezzi fino alle 23:00.

La metropolitana di Parigi rimane una sfida, poiché la maggior parte delle fermate non è completamente accessibile alle persone in sedia a rotelle. Ndieme Lame, 57enne in sedia a rotelle, ci mostra il viaggio quotidiano verso lo Stade de France illustrando sia i progressi che gli ostacoli nelle infrastrutture della capitale francese durante i Giochi di Parigi 2024.

La donna, a cui è stata diagnosticata la poliomielite quando aveva 11 mesi, lavora come volontaria per i Giochi Olimpici e Paralimpici dove uno dei suoi compiti è quello di indirizzare gli spettatori all’ingresso dello stadio, una struttura da 80.000 posti. Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha riconosciuto i progressi fatti per rendere i trasporti pubblici più accessibili, ma ha sottolineato la frustrazione che molti provano per il sistema della metropolitana, in cui il 93% delle stazioni rimane inaccessibile o solo parzialmente accessibile alle persone in sedia a rotelle. Sono stati investiti 125 milioni di euro, utilizzati anche per la creazione di 17 quartieri ad accessibilità migliorata in cui tutti possono muoversi facilmente.

Le Paralimpiadi inizieranno il 28 agosto, poco più di due settimane dopo la fine delle Olimpiadi. In quell’occasione, i riflettori di Parigi non saranno puntati solo sugli atleti, ma anche sulla città stessa, sui traguardi raggiunti in materia di accessibilità e sulle lacune ancora da colmare.

di Redazione Stream24.ilsole24ore VIDEO