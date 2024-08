Policoro e Metaponto: “rendere accessibile il turismo a persone con disabilità”

“In piena stagione turistica è motivo di soddisfazione verificare l’attività di operatori ed imprese che quotidianamente lavorano per rendere accessibile a tutti il nostro meraviglioso territorio”.

Così l’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo al termine della visita svolta oggi agli hub (centri) di Metaponto e Policoro, nell’ambito del progetto di turismo inclusivo “Basilicata for All” (Basilicata per Tutti.)

Il progetto mira a promuovere l’offerta turistica per persone con disabilità, ad adeguare infrastrutture, promuovere e sostenere servizi accessibili, nonché a consentire l’inclusione di persone con disabilità nel mercato del lavoro.

“Ho espresso i complimenti a tutti quelli che lavorano per dare vita a destinazioni di grande fascino ed impatto culturale che siano accessibili anche a persone con disabilità, bambini e anziani”.

Cupparo ha riferito che il ministro per le Disabilità, di concerto con i ministri dell’Economia, del Lavoro e del Turismo, ha firmato nei giorni scorsi il decreto sui criteri di riparto del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo.

Si tratta di 50 milioni di euro che saranno destinati alle Regioni per il finanziamento di interventi, individuati attraverso la selezione di progetti, volti a promuovere il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate a una piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell’area o nell’infrastruttura destinataria dell’intervento e un’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e/o di formazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Le Regioni potranno realizzare i progetti in forma singola, in collaborazione con altri enti pubblici e/o con enti del Terzo settore.

Afferma Cupparo:

“Sono risorse finanziarie che utilizzeremo a sostegno dei progetti come quelli di Policoro e Metaponto.

Ho sempre creduto nel valore di imprese sociali sia per le attività svolte che per l’opportunità di occupazione attraverso un’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e/o di formazione per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”.

