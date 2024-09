Le massicce adozioni da famiglie di altri Paesi che hanno caratterizzato la storia della Cina sono uno degli effetti più distorsivi della rigida politica del figlio unico che ha costretto per decenni molte famiglie ad abbandonare i neonati nei vicoli o davanti alle porte delle stazioni di polizia o degli istituti di assistenza sociale per evitare le pesanti sanzioni previste contro le violazioni. La legge che imponeva il figlio unico è stata rimossa nel 2015. Oggi la situazione è completamente diversa. La Cina è alle prese con uno dei tassi di natalità più bassi al mondo. Nel 2023 il numero di neonati è sceso a 9,02 milioni: il secondo calo demografico annuale consecutivo che ha permesso all’India di diventare il Paese più popoloso del mondo. La Cina mantiene una politica nominale che limita le nascite, ma non più a un figlio per famiglia come era in passato. Adesso il limite è di tre e il Dragone cerca di incoraggiare le nascite.

Le adozioni internazionali hanno toccato il picco prima degli anni Duemila: non potendo pagare le cure, molti orfanotrofi optavano per l’affido all’estero al fine di finanziare i propri servizi. Nel 1992 la Cina ufficializzò il via libera alle procedure. Il ritmo delle adozioni ha avuto rallentamenti un decennio dopo, con l’economia in crescita impetuosa e il governo impegnato a stanziare via via più soldi per sostenere gli orfani. Secondo Pechino oltre 160.000 bambini sono andati all’estero dall’inizio degli anni ’90, di cui più della metà negli Usa. Prima del Covid-19, la Cina era tra i principali Paesi d’origine delle adozioni internazionali, quasi tutte relative a casi con disabilità. Dopo la pandemia l’esame delle domande di adozione era ripreso, ma solo per le pratiche con l’autorizzazione al viaggio rilasciato prima dello stop del 2020. Nella capitale cinese, ad esempio, era facile trovare famiglie – anche italiane – in visita per sbloccare le adozioni. La fine del programma di adozione arriva anche a causa delle accuse di corruzione maturate nel tempo. Nel 2007 il governo cinese rese più stringenti le regole dopo alcuni scandali che avevano riguardato donazioni da migliaia di dollari ad alcuni orfanotrofi. A gennaio di quest’anno, ad esempio, l’unica agenzia di adozioni all’estero della Danimarca ha riferito di aver chiuso con la Cina dopo delle accuse sollevate su documenti e procedure falsificate.

Pratiche sospese