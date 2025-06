L’Assemblea generale ha ospitato oggi la celebrazione della Giornata internazionale delle persone sordocieve. Il presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, nella presentazione del testo ha messo in risalto la necessità di una politica dei sordi e dei non sordi.

Il 27 giugno si terrà la Giornata internazionale della sordocievità. In Spagna ci sono 9.000 persone sorde cieche. La Fondazione ONCE si dedica all’aiuto alle persone con disabilità. La Giornata internazionale dei sordi e dei non vedenti è stata celebrata con la consegna di un buono commemorativo al presidente del Consiglio.

Il 26 giugno saranno emessi in Spagna cinque milioni di buoni commemorativi.

Redazione ESG Data

fonte: www.jgpa.es