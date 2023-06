Un’app di emergenza trilingue per le persone sorde

Una svolta per le persone sorde in situazioni di emergenza: Dal 1° giugno 2023 basterà un’unica app di emergenza per allertare la polizia, l’ambulanza, i pompieri o la Rega. Che sia in tedesco, francese o italiano, l’allarme raggiungerà immediatamente il centro di emergenza corretto, e l’aiuto verrà avviato tempestivamente. Per fare ciò, sarà necessaria soltanto l’app di emergenza gratuita DeafVoice del Centro per i sordi. Toccando le icone rappresentative, le persone sorde in pericolo informeranno il centro di emergenza corrispondente. Nomi, posizione GPS e la situazione di pericolo dell’iniziatore dell’allarme verranno trasmessi.

COMBINAZIONE DI VOCE DIGITALE E TRASMISSIONE DI TESTO

L’app di emergenza DeafVoice combina la voce digitale e la trasmissione di testo. Il centro di emergenza riceverà la chiamata di emergenza del chiamante sordo come una normale chiamata vocale attraverso il telefono. Il sordo vedrà sul display del suo cellulare il testo completo della comunicazione di emergenza. Ad esempio, se viene segnalato un incidente o un furto, il centro di emergenza potrà comunicare: “Manderemo un’ambulanza all’indirizzo indicato”. Tre anni fa è stata lanciata una versione in tedesco dell’app di emergenza DeafVoice. “Abbiamo notato che la nostra innovativa app di emergenza è spesso necessaria. È stata scaricata oltre 1200 volte ed è stata utilizzata in 200 emergenze reali”, afferma il Centro per i sordi (Gehörlosenzentrale) di Rickenbach SZ. Raccomanda a tutte le persone sorde in Svizzera di scaricare l’app di emergenza DeafVoice dall’Apple App Store o dal Google Play Store sul loro cellulare. Grazie a donazioni e contributi senza scopo di lucro, l’app è gratuita.

NUMEROSE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO