Nel mondo dello sport quello della sordità è ormai un deficit molto diffuso, sono tantissimi, infatti i campioni atletici con questa disabilità che partecipano ad importantissime gare e competizioni sportive. Gli atleti in questione sono dei veri e propri esempi per tutti, gareggiando dimostrano la loro forza, determinazione e il sacrificio costante, che li spinge a superare ogni tipo di ostacolo.

L'attenzione mediatica e non solo legata agli sport per diversamente abili è palese anche grazie al fatto che sia possibile, oggi, persino scommettere su gare di questo tipo.

Ma vediamo nello specifico, su quali atleti non udenti conviene puntare, quali sono i migliori campioni del momento e qual è Il primo dei 10 migliori atleti non udenti.

MATT HAMILL

Si tratta di un atleta sordo dalla nascita, che oggi viene considerato tra i più grandi atleti del momento. È diventato uno dei più importanti wrestler degli Stati Uniti d’America.

BONNIE SLOAN

Nel lontano 1973 questo atleta esordì nella lega americana NFL, per poi diventare con il tempo il primo atleta non udente a giocare quattro riprese in una partita di football. Oggi viene ancora considerato tra i campioni non udenti migliori al mondo.

JIM KYTE

È un atleta canadese, il primo campione non udente di Hockey professionistico. Con il passare del tempo è diventato un simbolo molto importante per questo sport anche grazie alla scuola che ha deciso di fondare per giocatori non udenti come lui.

CHRIS COLWILL

Nasce in Florida e in seguito ad un grave problema alle orecchie diventa non udente. Oggi è diventato un campione molto famoso e rappresenta un vero e proprio simbolo per i tuffatori americani.

MIHA ZUPAN

È nato in Slovenia ed è attualmente uno dei più importanti campioni di basket non udente. Si tratta del primo atleta non udente che ha esordito nella Lega di basket europea nel 2007.

TONY ALLY

Restando sempre nella categoria dei tuffatori, ecco un altro importante atleta non udente. Il campione inglese ha partecipato anche alle Olimpiadi ed è riuscito a conquistare numerose medaglie nel corso degli anni.

DERRICK COLEMAN

È diventato non udente all’età di tre anni e oggi è considerato uno tra i più importanti giocatori americani di NFL affetto da sordità completa.

KENNY WALKER

Un altro atleta non udente a giocare nella NFL, si tratta di uno dei tre giocatori di football non udenti a militare nella massima serie americana.

TAMIKA CATCHINGS

L’atleta nata con un disturbo uditivo bilaterale, oggi è diventata una campionessa di successo sia nel basket, sia nel calcio femminile. Si tratta anche di un simbolo di forza e speranza per molti, si è impegnata per diffondere la cultura dello sport nelle scuole americane.

DAVID SMITH

Anche questo atleta californiano è nato con un disturbo uditivo quasi totale e si è impegnato nel corso degli anni a superare ogni tipo di difficoltà, imparando a comunicare attraverso il linguaggio dei segni. Oggi è diventato un famoso campione non udente di pallavolo.