“In questo momento, anche per noi, le complessità da affrontare sono veramente tante” dichiara Reto Ceschi, responsabile del Dipartimento Informazione della Rsi nell’annunciare la riorganizzazione degli appuntamenti quotidiani e settimanali in tempi di coronavirus. Garantendo le norme anti-contagio ai collaboratori con la gestione dei turni di presenza e gli spazi di lavoro, “il ruolo dell’informazione di Servizio pubblico – continua Ceschi – è di fondamentale importanza per tutto il paese e noi lo assumiamo e garantiamo pienamente anche durante l’emergenza”.

Gli appuntamenti

Da oggi, mercoledì 25 marzo, gli appuntamenti quotidiani con l’informazione Rsi su LA 1 saranno alle 12.30 con il Tg curato della redazione del radio giornale, in diretta streaming; alle 18.00 il Tg Flash; alle 19.00 Il Quotidiano, la cui durata, a seconda degli eventi della giornata, potrebbe variare. Alle 20.00 Il Telegiornale, edizione principale

Tutte le testate dell’Informazione Rsi collaborano per assicurare due Serate speciali Informazione a settimana su LA 1, ogni lunedì e ogni giovedì, in cui verranno contestualizzate e approfondite di tutte le implicazioni – sanitarie, economiche, sociali, educative legate al Covid19.

Sempre su LA 2 e su www.rsi.ch/live-streaming verranno trasmesse in diretta le Conferenze stampa delle Autorità federali e cantonali in diretta e assicurati, come sempre, tutti gli appuntamenti informativi quotidiani sulle tre reti radio e il costante e immediato aggiornamento su www.rsi.ch/news.

Tanto per le edizioni serali del TG che per gli Speciali e le Conferenze stampa è assicurata la traduzione in lingua dei segni.

Messe e Triduo pasquale

Da domenica 29 marzo, Rsi proporrà in diretta televisiva su LA 2 le Sante Messe domenicali presiedute dal

Vescovo Valerio Lazzeri. A queste si aggiungono le dirette degli appuntamenti del Triduo pasquale dalla

Cattedrale di Lugano, sempre su LA 2: giovedì 9 aprile, alle ore 18, Messa in Coena Domini; venerdì 10 aprile, alle ore 15, la Liturgia della Passione; sabato 11 aprile, alle ore 21, la Veglia pasquale. La domenica di Pasqua, infine, da Piazza San Pietro, verrà trasmessa la Benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre.