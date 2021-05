Gdf: amministratore sostegno sottraeva denaro a disabile

Secondo sequestro in pochi mesi per il medesimo professionista

PORDENONE, 03 MAG – La Guardia di Finanza di Pordenone ha disposto un nuovo sequestro nei confronti di un avvocato, amministratore di sostegno, indagato per sottrazioni di denaro a soggetti disabili.

Anche in questo caso, come per il precedente, per la Procura il professionista aveva sottratto la pensione di invalidità e altre risorse finanziarie a un soggetto fragile: le Fiamme Gialle hanno dunque eseguito sequestri preventivi per complessivi 197 mila euro.