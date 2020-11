L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus sezione provinciale di Trento ha il piacere di presentare la pubblicazione di Samuele Maranelli dal titolo Di-Segni LIS – Nuove parole su tecnologia, natura, scuola e quotidianità edito da edizioni31 e patrocinato dalla stessa sezione ENS di Trento

Comunicato stampa:

Lavorando con un docente LIS qualificato e con il prezioso contributo di Iris Piva si è sviluppato uno strumento nato per supportare gli operatori del settore (Assistenti alla

comunicazione, Educatori, Docenti, Corsisti, Interpreti) ma che può essere usato anche da genitori a casa.

L’obiettivo è fornire uno strumento didattico e comunicativo per i bambini sordi in età prescolare e scolare, o per persone sorde straniere anche adulte. Speriamo possa anche incuriosire persone udenti che non conoscono il mondo dei sordi, così da sensibilizzare su una disabilità invisibile ancora poco conosciuta.

Vi invio anche un link dove si trovano i contatti per acquistare il libro:

https://www.samutojj.com/di-segniLIS/

La curiosità è forse la dote che più “muove” il nostro pianeta, fa scoprire nuovi orizzonti, indirizza le vite delle persone e cambia, con le scoperte, le abitudini della gente. E’ il motore che ci fa avanzare nel futuro! Questo libro è per tutte le persone che in un qualche modo vogliono procedere a piccoli o grandi passi o balzi lunghissimi verso un mondo dove siamo tutti diversi, ma abbiamo tutti le stesse possibilità di imparare, comunicare ed esprimersi. Ne può trarre vantaggio chiunque si lasci coinvolgere da questo sentimento senza pregiudizi.

Non è forse la curiosità che ci porta a fissare ammirati due persone che segnano parlando “magicamente” con le mani?

Non è stato facile arrivare ad una pubblicazione così settoriale e ricercata, ma quando si arriva in cima alla montagna si dimentica la fatica della salita per lasciare spazio solo alla soddisfazione ed al panorama mozzafiato. E adesso siamo qui a condividere questa esperienza.

Menzionando il titolo di una bellissimo articolo redatto all’uscita del libro: un Testo Base per la Lingua dei Segni, una descrizione magistrale che mi trova d’accordo per due peculiarità: la scelta delle parole disegnate a media/bassa frequenza dona originalità ed unicità al progetto e la

necessità del panorama editoriale italiano di ampliare ed arricchire la letteratura e le pubblicazioni sul mondo della sordità, inserendo nel contesto istruttivo del libro anche delle curiosità sulla cultura delle persone sorde.

L’ambizioso intento è quello di rivoluzionare “la lettura” in “un’esperienza di lettura” tra disegni, storie, parole, segni, lettere e pensieri tutti intenti ad abbattere le barriere alla

comunicazione.

Per poter avere maggiori informazioni sulla pubblicazione, per organizzare un’intervista con l’autore Samuele Maranelli e per ordini del libro, si prega di contattare Samuele Maranelli al seguente numero di telefono: 340/9665987 o alla mail: samutojj@gmail.com