Quest’anno, la nostra Missione Gualandi filippina, il prossimo 8 e 9 dicembre, grati al Signore, celebrerà i suoi 30 anni di fondazione e di presenza a Cebu City e i 25 anni della scuola Gualandi.

In quei giorni io andrò laggiù per l’annuale visita alla Comunità religiosa e per fare le opportune verifiche al progetto adozioni scolastiche a distanza e ai progetti realizzati con il 5 X mille.

Scarica il programma in formato PDF

Quotazione e programma gruppo Padre Savino SIN e FILIPPINE

Per rispondere alle richieste degli anni passati da parte di amici e di adottanti dei bambini sordi, come ai vecchi tempi, il Tour Operator “TOURS SERVICE” dei nostri carissimi amici Camponeschi, hanno messo in piedi un viaggio, che potrebbe trovare il gradimento anche di qualche vostro parente o conoscente che probabilmente aspettava l’opportunità di conoscere la realtà dell’estremo oriente.

Un viaggio che al divertimento e al piacere della scoperta di luoghi lontani, sarà anche l’occasione di venire a contatto con la realtà della nostra Missione che da 30 anni, opera tra le persone sorde dell’arcipelago Filippino.

Incoraggiamo chi potrà essere interessato al viaggio, a contattarci quanto prima. I posti a disposizione, infatti, sono solo 30.

Saluti carissimi

P. Savino