Gli studenti del Ferrari di Susa con un canto in “lingua dei segni” strappano l’applauso di Gianluca Guidi al Teatro Alfieri

Il gruppo che esprime con il linguaggio dei segni, composto dagli studenti del Ferrari di Susa, continua ad incantare in tutta Italia. C’è spettatore e spettatore in questo caso un “re” del teatro ha potuto ammirare la gestualità del canto in LIS (Lingua Segni): Gianluca Guidi.

19 gennaio 2018

Il famosissimo artista, figlio di Johnny Dorelli che è nei ricordi delle generazioni di genitori e nonni degli studenti, ha ammirato le capacità dei bravissimi studenti nel foyer del torinese Teatro. Anna Giaccone, Dirigente Scolastico del Ferrari di Susa ha commentato: “I nostri ragazzi non perdono occasione per dimostrare la loro abilità e conoscenza della lingua Lis. Cerco che ricevere l’applauso del grandissimo Gianluca Guidi è stato davvero emozionante e ha ripagato gli studenti di tanto impegno”.

