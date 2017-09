Scippa un sordomuto, arrestata giovane romena

AVEZZANO – Nel pomeriggio di ieri il personale del Commissariato di di polizia stradale di Avezzano (L’Aquila), ha tratto in arresto una giovane donna romena proveniente da Roma.

6 settembre 2017

La donna, si aggirava per il centro cittadino in compagnia di tre connazionali, tutte con numerosi precedenti di polizia, all’esito del controllo degli operatori della squadra volante, è risultato che sulla donna gravasse la misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del gip del Tribunale di Roma, poiché responsabile di un furto con strappo di una catenina d’oro ai danni di un anziano affetto da sordomutismo.

La giovane era stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma la non ottemperanza alla stessa, aveva portato all’aggravio ed alla conseguente previsione della carcerazione, eseguita nella giornata di ieri con l’accompagnamento della donna presso il Carcere di Teramo.

Le altre 3 connazionali, di cui 2 in avanzato stato di gravidanza, viste le circostanze del controllo e tenuto conto dei numerosi precedenti per furto, sono state colpite da foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Avezzano per 3 anni emesso dal questore dell’Aquila.

Tutte e 4, sono state inoltre trovate in possesso di rilevanti quantità di denaro, sequestrato, in attesa che le indagini in corso chiariscano se nei giorni passati siano avvenuti furti legati alla presenza delle straniere sul territorio

http://www.abruzzoweb.it/