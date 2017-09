Corsi, ospedali e servizi ai disabili Una legge per la lingua dei segni

La Lombardia vara un Piano triennale regionale sulla lingua dei segni. «Questa delibera scaturisce da una legge approvata in Regione per il riconoscimento della Lis- spiega l’assessore regionale al Reddito di autonomia, Inclusione sociale e Post Expo, Francesca Brianza- Regione Lombardia, nella carenza di una legge nazionale, è stata la prima a investire su questo strumento di comunicazione assolutamente importante e fondamentale».

I destinatari del provvedimento sono persone non udenti che accedono alle strutture ospedaliere (accoglienza medica e gestione delle emergenze); alunni non udenti della scuola del primo ciclo-scuola primaria e scuola secondaria di primo grado statali e paritarie; tutte le persone non udenti che accedono ai servizi regionali di comunicazione e informazione.

«Dal 2016 ad oggi – ricorda infatti Brianza – ci siamo concentrati su 3 filoni: l’accessibilità e la fruibilità per le persone disabili alle strutture ospedaliere, con particolare attenzione all’accoglienza medica e alla gestione delle emergenze; la sensibilizzazione della Lis tattile presso il sistema educativo di istruzione; la promozione della comunicazione e dell’informazione delle persone disabili attraverso il potenziamento del progetto SpazioDisabilità, piattaforma regionale per l’accessibilità e la fruibilità del territorio e dei suoi servizi». Relativamente alla linea d’azione per la sensibilizzazione alla Lis tattile presso il sistema educativo di istruzione, sono previsti progetti di didattica inclusiva nell’ambito delle scuole statali e paritarie del primo ciclo nell’anno scolastico 2017-2018 e l’intervento sarà sostenuto con risorse pari 170.000 euro. Inoltre, è stato regolato con una normativa l’intervento di implementazione dei percorsi di accoglienza medica per disabili presso gli ospedali con messa a disposizione di risorse pari 80.000 euro.

Infine, per quanto riguarda la promozione della comunicazione e dell’informazione a favore di persone con disabilità, sono stati stanziati 800.000 euro per il triennio 2017-2020 all’interno del progetto SpazioDisabilità

