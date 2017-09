Convegno Nazionale Pastorale dei sordi a Roma

Nell’anno in cui celebriamo il 110° anniversario della morte del nostro Fondatore, la Piccola Missione per i Sordomuti intende condividere un tempo di riflessione con tutti coloro che operano nel campo della pastorale con i sordi; fedeli al mandato del nostro fondatore, il venerabile Don Giuseppe Gualandi, e accogliendo l’invito del Santo Padre di portare la luce del Vangelo nelle periferie della nostra esistenza, ci ritroveremo nelle giornate di novembre, presso la Casa per ferie – Fabriani – la struttura delle Suore Figlie della Provvidenza, a Roma, in via Don Carlo Gnocchi, 70.

Sarà un’occasione preziosa per ripartire dagli spunti del precedente Congresso Internazionale svoltosi nella Sala del Sinodo in Vaticano, nel novembre del 2009 sul tema: “EFFATA’- La persona sorda nella vita della Chiesa”, e tracciare così un cammino per la pastorale con i sordi: un momento di comunione durante il quale raccontare le proprie esperienze, conoscere e valorizzare le iniziative delle varie realtà che operano nel settore, progettare insieme il percorso futuro e proporre ipotesi pratiche di annuncio. La proposta si rivolge principalmente alle persone sorde, alle Congregazioni religiose, al Clero diocesano, ai Movimenti e alle Associazioni.

L’idea di fondo è quella di costruire un incontro propositivo basato sulle reali esigenze della pastorale con i sordi, pertanto invitiamo ogni congregazione, gruppo o associazione a partecipare attivamente alle giornate, fornendo la propria testimonianza e la propria esperienza. Per dare spazio a tutte le realtà, si consiglia una presentazione con il supporto di un video, della durata di 15 minuti.

Nell’ambito del Convegno che si svolgerà nei giorni 2/4 novembre 2017, ci sarà la possibilità per ciascuna realtà partecipante di proporre le proprie attività e iniziative in una sorta di “mercatino solidale” presso la sede dei lavori assembleari: un modo per conoscerci e veicolare le tante belle iniziative portate avanti da ciascuno.

Per coloro che parteciperanno, avranno l’opportunità per presentare, discutere, proporre, progettare e decidere quello che riguarda la vita e le esperienze umane e spirituali delle persone sorde.

Durante le giornate del Convegno Nazionale, che è stato studiato per avere un taglio prevalentemente pratico ed esperienziale.

Si parlerà della condivisione della FEDE, in particolare in ambito giovanile e delle differenti VOCAZIONI (chiamate) nella vita di ciascuno.

Si discuterà sul come rendere più accessibili i contenuti della Bibbia e della Liturgia, nella sua dimensione visiva.

Sarà presentata la Preghiera Eucaristica per la celebrazione eucaristica in presenza di persone sorde.

Si affronterà il ruolo dell’interpretariato in ambito religioso e si darà vita ad un confronto sui segni religiosi.

Si aprirà un dibattito sulla delicata questione dei Corsi di preparazione al matrimonio e dei Consultori familiari per le coppie di Sordi in difficoltà.

Si parlerà della necessaria opera di sensibilizzazione del clero alla cultura e ai bisogni del mondo dei Sordi in generale.

Si affronterà la questione dei responsabili/leaders e della loro formazione.

Ci si confronterà alla ricerca di percorsi e strategie per arrivare ai sordi attraverso l’uso dei mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Due sacerdoti sordi, uno della Korea del Sud e uno nativo del Congo, (Padre Minseo Park e Padre Cheret Bazikilla ) sono stati invitati a partecipare al Convegno Nazionale.

