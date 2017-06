Telefonia mobile e fissa, al via le offerte per utenti sordi (e non solo) previste da Agcom

Ens ricorda che dal 24 giugno dovrebbero entrare in vigore le nuove agevolazioni, che gli operatori di telefonia mobile e fissa devono destinare agli utenti con particolari esigenze, secondo quanto previsto dalla delibera approvata a gennaio da Agcom. Poste mobile, Vodafone ed Eolo sono pronte, sulle altre

23 giugno 2017

ROMA – Entro domani entreranno in vigore le nuove “offerte” di telefonia mobile e fissa per gli utenti sordi: non è uno spot pubblicitario, ma la disposizione contenuta nella delibera approvata a gennaio di quest’anno dall’AGCOM (n. 46/17/CONS “Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”). A rammentare la scadenza è l’Ente nazionale sordi: “entro il 24 giugno le aziende che forniscono servizi di telefonia e internet dovranno pubblicare le nuove ‘offerte’ dedicate alle persone sorde (e con altre disabilità previste dalla stessa delibera), fornendo una facile reperibilità delle informazioni in home page, nonché accessibilità e chiarezza nelle agevolazioni previste.