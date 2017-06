Come una sorda fa da job coach al collocamento

La disabilità non è sempre e solo un handicap. Leggere la storia di Lauren Mackiewicz per credere.

di Ivano Abbadessa – 27.06.2017

Questa 32enne americana, parzialmente sorda è la punta di diamante di Easterseals, un centro per l’impiego rivolto principalmente ai non udenti del New Jersey, USA. La condizione di Lauren, infatti, le permette di essere in grado di comunicare facilmente con questa speciale categoria di disoccuapati attraverso la lettura delle labbra o usando la lingua dei segni.

Nonché per email, videotelefoni e Glide, un’applicazione di messaggistica visiva molto popolare tra i non udenti. “Guardo alla mia sordità come a un dono da impiegare al servizio dei miei clienti” – ha dichiarato con orgoglio Lauren Mackinewicz alla stampa locale.

http://www.west-info.eu/