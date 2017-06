Convegno “Progetto F.R.E.E.- L.I.F.E. Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione Liberi Insieme Favorendo l’Emersione”

Cliccando sul seguente link: free life 8 giugno potete visualizzare il programma del convegno di diffusione del Progetto Free Life, promosso dalla Regione Umbria e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, per approfondire le tematiche legate al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani.

Scarica il programma in formato PDF:

free life 8 giugno (2)

Con questo convegno la Regione Umbria vuole cogliere l’occasione per consolidare un sistema regionale di governance e di coordinamento che garantisca un intervento qualificato e sinergico, coinvolgendo tutti quei soggetti che, a vario titolo, vengono in contatto con le vittime di tratta: Forze dell’Ordine, Regioni, Enti Locali, ASL, in particolar modo Dipartimenti delle Dipendenze, Centri di Salute Mentale e Consultori, e Aziende Ospedaliere, in particolare i reparti di Pronto Soccorso, Ginecologia e Ostetricia, i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line, entro il 6 giugno 2017, tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it nell’area utenti cliccare su “Iscriviti On Line” e seguire le istruzioni

COORDINAMENTO DIDATTICO

Sonia Ercolani – tel. 075/5159705 e-mail sonia.ercolani@villaumbra.gov.it

TUTOR DEL CORSO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Silvia Quintavalla – tel. 075/5159730 e-mail silvia.quintavalla@villaumbra.gov.it

http://www.osservatoriointerventitratta.it/