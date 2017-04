Italia: SMS per l’infanzia in difficoltà lanciato da Mission Bambini

Dal 21 aprile al 2 maggio è possibile donare 2 o 5 euro al numero 45526

per dare un aiuto concreto ai bambini in condizione di povertà che vivono nel nostro Paese.

Milano, 21 aprile 2017. L’infanzia sta pagando il prezzo più alto della crisi: nel nostro Paese più di 1 milione di minori vivono in condizione di povertà assoluta. Molte famiglie non sono in grado di far fronte alle spese necessarie per crescere in modo sereno i propri figli: dalla retta del nido al servizio mensa, per arrivare all’acquisto di beni di consumo essenziali come pannolini, pappe, vestiti.

La Fondazione Mission Bambini, che dal 2000 si occupa di sostegno all’infanzia in Italia, invita tutti a dare il proprio contributo per offrire ai bambini in difficoltà del nostro Paese un presente e un futuro migliori. È sufficiente inviare un SMS o telefonare da rete fissa al numero 45526 per donare 2 o 5 euro, a seconda della modalità scelta e dell’operatore telefonico. L’iniziativa è attiva dal 21 aprile al 2 maggio.

Nel nostro Paese 1 bambino su 10 non mangia a sufficienza, non può permettersi scarpe o vestiti adeguati, non può acquistare i libri di scuola. Ma non solo: povertà significa anche non avere accesso ai servizi educativi per la prima infanzia o, per i più grandi, trovarsi più facilmente a rischio di abbandono scolastico.

I fondi raccolti grazie all’Sms saranno utilizzati da Mission Bambini per aiutare le famiglie in difficoltà a provvedere all’acquisto di prodotti essenziali per i propri figli (pannolini, biberon, asciugamani, copertine, vestiti), a pagare la retta del nido e il servizio mensa, per avviare percorsi di accompagnamento alla genitorialità. Gli aiuti verranno veicolati attraverso una rete di oltre 100 asili nido del privato sociale sostenuti in questi anni dalla Fondazione su tutto il territorio nazionale, in particolare in aree a forte disagio sociale o carenti di servizi alla prima infanzia. Per informazioni e aggiornamenti sui progetti sostenuti: www.missionbambini.org.

Mission Bambini ringrazia per la collaborazione le reti televisive Mediaset che daranno visibilità gratuita alla campagna di comunicazione e le radio 105, Virgin, DEEJAY.

Numero di SMS: 45526

Periodo: 21 aprile – 2 maggio

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile e Coop Voce. Sarà di 5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero 45526 da rete fissa Vodafone, TWT e Convergenze e di 2/5 euro per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero 45526 da rete fissa TIM, Infostrada e Fastweb.

Fondazione Mission Bambini Onlus

Mission Bambini è una Fondazione italiana laica e indipendente, nata nel 2000 per aiutare e sostenere in Italia e nel mondo i bambini poveri, ammalati, senza istruzione, sfruttati e i giovani in condizione di svantaggio sociale. Negli ultimi anni è cresciuto l’impegno in Italia, dove alle attività di sostegno alla prima infanzia (nuovi nidi), di contrasto all’abbandono scolastico (doposcuola) e di sostegno all’occupazione giovanile, si sono aggiunte le iniziative di sostegno alle attività di manutenzione ordinaria e partecipata nelle scuole pubbliche. In diciassette anni di attività Mission Bambini ha sostenuto 1.450 progetti a beneficio di 1,3 milioni di bambini in Italia e in altri 72 Paesi.

www.missionbambini.org

